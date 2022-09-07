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Детские коллективы сето представят регион на фестивале «Напевы северного ветра»

VII Всероссийский фестиваль художественного творчества малочисленных финно-угорских и самодийских народов «Напевы северного ветра» пройдёт в городе Всеволожске Ленинградской области с 8 по 11 сентября. Об этом сообщает газета «Печорская правда».

Псковскую область на форуме представят два коллектива из Печорского района. Это детский этнографический ансамбль сето «Tsirgukõsõ» («Птенцы»), созданный при Печорской лингвистической гимназии, а также коллектив «Каарахельбе», действующий при музее-усадьбе народа сето в деревне Сигово.

Добавим, что фестиваль ежегодно собирает участников, представляющих танцевальное, песенное, инструментальное и декоративно-прикладное творчество бесермян, вепсов, води, долган, ижор, ингерманландских финнов, манси, ненцев, саамов, селькупов, сето и ханты. Мастера декоративно-прикладного творчества проводят для гостей и участников фестиваля мастер-классы, позволяя прикоснуться к миру традиционных ремёсел разных народов.

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