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Общество

Более 15 контейнеров за три дня отремонтировал псковский «Экопром»

Более 15 вышедших из строя контейнеров отремонтировал за три дня псковский «Экопром». Как сообщили в пресс-службе компании, сломанные контейнеры для ТКО сотрудники регоператора фиксируют почти каждый день.

На этой неделе сотрудники ремонтно-эксплуатационной службы восстановили и подготовили к использованию контейнеры на улице Кузбасской Дивизии, Коммунальной, Народной, Конной, Гражданской, Рижском проспекте и т. д.

Основной причиной поломок является неправильная эксплуатация контейнеров. В частности, сброшенные в мусоропровод с верхних этажей бутылки разбивают «рёбра» контейнера, что делает проблематичным или даже невозможным выгрузку из него мусора. Также тяжёлый мусор может выбить дно контейнера, что приведёт к высыпанию отходов при погрузке и транспортировке до мусоровоза.

В «Экопроме» напомнили, что замена контейнеров в мусорокамерах возложена на управляющую компанию, которая взимает с собственников квартир плату за организацию и содержание мест накопления ТКО, входящую в состав платы за содержание жилого помещения. В июне этого года данную позицию поддержал Арбитражный суд Псковской области.

Правила пользования контейнерами для ТКО:

  • Не бросайте с большой высоты в мусоропровод тяжелые предметы. Это рано или поздно приведет к тому, что баком пользоваться станет больше невозможно.
  • Не бросайте окурки, золу, угли в контейнер/мусоропровод. Достаточно одной искры для возникновения пожара.
  • Не складывайте строительный/крупногабаритный мусор в контейнеры для ТКО. Они для этого не предназначены. Наполненный контейнер со строительным мусором, например, приведет к деформации, поломке осей и колес контейнера.

«Убедительная просьба к жителям Псковской области бережно относиться к данному имуществу для предотвращения перенакопления, срывов вывоза, создания условий антисанитарии», — отметили в организации. 

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