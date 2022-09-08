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Общество

Более 50 тысяч россиян вылечились от COVID-19 за сутки

50 293 человека вылечились от коронавируса в России за последние сутки, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

7 сентября в стране зафиксировано 93 летальных исхода от COVID-19. За сутки в России выявлено 50 618 новых случаев заболевания коронавирусом.

Всего по состоянию на 8 сентября в России выявлено 19 908 189 случаев заболевания коронавирусом, 18 926 609 человек выздоровело, 385 069 – умерло.

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