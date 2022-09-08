Избирательные комиссии в Псковской области укомплектованы на 100%

13:54, 08 сентября 2022, ПАИ

Все избирательные комиссии в Псковской области укомплектованы на 100 %, сообщил председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

«Если кто-то скажет, что заболел (всё-таки осень, вирусные заболевания), то проблем не будет, так как все избирательные комиссии укомплектованы на 100 %. Если один или два члена выпадают, решения всё равно будут правомочны, единственное, что нагрузка на остальных будет больше», — пояснил Игорь Сопов.

По его словам, такие ситуации уже случались.

В Псковской области пройдёт 30 избирательных кампаний: выборы пяти глав муниципальных образований — Гдовского, Дедовичского, Островского, Палкинского, Плюсского районов, 23 избирательные кампании по выборам депутатов — замещается 372 мандата по всей области, дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов городского поселения «Печоры» 2-го созыва по одномандатным избирательным округам № 1 и 9, дополнительные выборы депутата сельского поселения «Туричинская волость» 2-го созыва по многомандатному избирательному округу № 4.