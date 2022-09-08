Синоптик рассказала о погоде в дни выборов в Псковской области

15:57, 08 сентября 2022, ПАИ

Хорошая осенняя погода ожидается в Псковской области в дни выборов, с 9 по 11 сентября, сообщила начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«Днём температуры будут высокими: +10...+16 градусов, до +18 градусов в отдельные дни в некоторых районах. Без осадков, ветер слабый», — рассказала синоптик и отметила, что на солнце будет довольно тепло.

Тала Нещадимова сообщила, что ночью ожидается от 0 до +2 градусов, возможны заморозки до -3 градусов.