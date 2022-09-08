Правительство РФ одобрило проект о взаимном признании учёных степеней с ЛНР

18:18, 08 сентября 2022, ПАИ

Правительство РФ утвердило проект соглашения с Луганской народной республикой о взаимном признании учёных степеней, квалификаций и званий. Об этом сообщается на сайте кабинета министров.

«Россия и Луганская народная республика будут развивать сотрудничество в научной сфере. В рамках этой работы планируется подписать соглашение о взаимном признании учёных степеней и учёных званий», – говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее правительство одобрило аналогичный проект соглашения с Донецкой народной республикой (ДНР).