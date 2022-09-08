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Декан филфака ПсковГУ рассказала, почему важно оставаться грамотным человеком

Наталья Молчанова, ПсковГУ. Фото: сайт ПсковГУ

Декан филологического факультета ПсковГУ Наталья Молчанова в Международный день грамотности рассказала, почему в век интенсивного развития технологий важно оставаться грамотным человеком. Об этом пишет сайт университета.

«Во-первых, грамотность – показатель отношения к своему языку, к своей истории, к тому окружению, где ты родился и вырос. Во-вторых, грамотность является ярким показателем образования человека, его интеллекта. Учёные давно доказали тесную связь языка и мышления, поэтому устная и письменная речь человека – хороший маркер его интеллектуальных возможностей. В-третьих, в мире технологий нельзя позволять себе быть хуже «искусственного интеллекта», надо держать марку», – считает филолог.

Добавим, Международный день грамотности был утвержден в 1965 году после проведения иранской конференции, главной темой которой значился вопрос о ликвидации безграмотности. Мероприятие объединило представителей разных стран перед общей проблемой. По окончании обсуждения было принято решение об учреждении праздника, целью которого станет сокращение количества неграмотных людей путем создания доступного образования даже в самых отдаленных уголках планеты.

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