Издевательство над памятниками в Петербурге продолжается
Вандалы продолжают измываться над памятниками в Санк-Петербурга. В этот раз нарисованные глаза «украсили» скульптуру Остапа Бендера на Итальянской улице. Об этом сообщает в Telegram телеканал «Царьград».
За два дня до этого случая в Летнем саду маркером были нарисованы глаза римской Патриции. Хулиганы до сих пор не найдены.
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