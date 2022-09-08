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Общество

Издевательство над памятниками в Петербурге продолжается

Остап Бендер с белыми зрачками выглядит жутко. Фото: Telegram

Вандалы продолжают измываться над памятниками в Санк-Петербурга. В этот раз нарисованные глаза «украсили» скульптуру Остапа Бендера на Итальянской улице. Об этом сообщает в Telegram телеканал «Царьград».

За два дня до этого случая в Летнем саду маркером были нарисованы глаза римской Патриции. Хулиганы до сих пор не найдены.



 

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