Более 612 млн человек в мире заразилось коронавирусом

11:35, 09 сентября 2022, ПАИ

По состоянию на утро 9 сентября в мире зарегистрировано 612 692 316 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 590 629 071 человек, умерло – 6 512 715. Такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Наибольшее количество случаев заражения зарегистрировано в США – 6 512 715. В этой стране от коронавируса умерло 1 074 787 человек, вылечилось – 92 951 124.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на девятом месте. Здесь коронавирусом заболело 19 908 189 человек, 18 926 609 пациентов вылечилось, 385 069 – скончалось.