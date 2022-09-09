Более 50 тысяч человек заболели COVID-19 в России за сутки

12:24, 09 сентября 2022, ПАИ

52 106 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в России за последние сутки, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

8 сентября в стране зафиксировано 96 летальных исходов от COVID-19. За сутки в России полностью выздоровело от коронавируса 51 086 человек.

Всего по состоянию на 9 сентября в России выявлено 19 960 295 случаев заболевания коронавирусом, 18 977 695 пациентов выздоровело, 385 165 – умерло.