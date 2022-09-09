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О плюсах и минусах лечения в инфекционке рассказали великолучане

147 человек вылечили в августе в Великолукском филиале Псковской областной инфекционной клинической больницы. Как сообщается в группе многофункционального медицинского центра Пскова, 144 человека заполнили анкеты для оценки качества обслуживания больницы.

В среднем своё пребывание в учреждении пациенты оценили на 4,86 балла по пятибалльной шкале. Они отметили трудолюбие, вежливость и доброжелательность персонала, компетентность докторов.

  • Врачебную помощь выздоровевшие оценили на 4,95 балла (два человека оценили медиков на 3 балла).
  • Средний и младший медицинский персонал получил за помощь 4,95 балла (три респондента поставили 4 балла).
  • Качество поддержания внутреннего порядка в палате в этом месяце набрало 4,9 балла (в семи анкетах была оценка 4 балла).
  • Соблюдение этики и культуры общения достигло 4,8 балла (пять человек оценили этическую составляющую на 4 балла, два человека – на 3 балла).

Замечания пациентов относительно предоставляемой пищи оказались неоднозначны. Некоторые сочли больничную еду невкусной и несолёной, другие – пересоленной. В результате питание в этом месяце оценили на 4,7 балла: 24 человека дали оценку 4 балла, восемь – 3 балла.

«Ещё одна обозначенная проблема — это отсутствие кондиционеров. Летом в палатах было душно. Однако сообщаем, что установка подобной техники в инфекционных боксах запрещена!» — подчеркнули в медорганизации. 

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