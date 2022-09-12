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Общество

Участок улицы Ипподромной в Пскове закроют на три месяца

Участок улицы Ипподромной в Пскове закроют для движения автотранспорта с 12 сентября до 12 декабря 2022 года, сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД России по городу Пскову.

Ограничение движение вводится в связи с проведением дорожных работ на улице Ипподромной для обеспечения безопасности граждан. Временное прекращение движения автотранспорта коснётся следующих участков:

  • Улица Ипподромная: от дома № 133 до проспекта Энтузиастов;
  • Проспект Энтузиастов: от улицы Ипподромная до перекрестка проспекта Энтузиастов и улицы Белинского.

Псковичей просят заранее учесть данную информацию при планировании поездок и, по возможности, выбирать маршруты, не проходящие в районе проведения работ. В качестве объездов определены улица Леона Поземского и улица Труда.

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