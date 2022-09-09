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Сотни миллионов направят на развитие туризма в Псковской области

Псковская область из федерального бюджета получила ещё 160 млн рублей на развитие туризма, а также 170 млн рублей представители региона выиграли по грантам Ростуризма. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в программе «Первый на седьмом» в обновлённой после ремонта студии радиостанции «7 НЕБО» 9 сентября.

«Мы на развитие туризма получили ещё 160 млн рублей и 170 млн рублей выиграли по грантам Ростуризма, планируем реализовать от 50 до 70 проектов», – отметил Михаил Ведерников.

Речь идёт, в том числе, о приведении в порядок и создании комфортной инфраструктуры в псковских парках. «Это, кстати, не только Пскова касается, всей Псковской области – парки, пляжи. Условия следующие: часть средств должен предусмотреть инвестор, а часть средств на этот проект, в том случае, если он набирает определённое количество баллов, выделяет государство. Поэтому без малого 170 млн мы получили», – уточнил губернатор.

Он выразил надежду, что эта программа будет ежегодной, потому что у областных властей большие планы и по городскому пляжу, и по солдатскому пляжу, и по целому ряду парков.

«Наши инвесторы достаточно живо откликнулись. Не у всех, к сожалению, получилось своевременно качественно подать заявку, что называется, первый блин комом. Первый опыт такой. Но многие сейчас уже сделали выводы и достаточно серьёзно будут готовиться к следующему циклу. Поэтому я рассчитываю, что это тоже будет такая дополнительная мера поддержки развития. Она на самом деле очень востребована», – заключил Михаил Ведерников.

Ранее сообщалось, что в 2023 году Псков получит 130 млн рублей в рамках проекта «Сердце Пскова». В частности, благодаря этим средствам в Пскове появятся новая смотровая площадка, стационарные бинокли и арт-объекты.

Добавим, что эфир программы «Первый на седьмом» с Михаилом Ведерниковым ведётся в настоящее время на волне 107.1 FM радиостанции «7 НЕБО».

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