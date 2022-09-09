Константин Болотин проголосовал на выборах в Псковскую гордуму

16:06, 09 сентября 2022, ПАИ

Руководитель муниципального предприятия «Горводоканал» Константин Болотин принял участие в голосовании на выборах в городскую Думу. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».



По его словам, голосование проходит активно. Псковичи в разгар рабочего дня находят время, чтобы выразить свою гражданскую позицию, и приходят на избирательные участки.

«И это крайне важно, ведь каждый наш голос – это не просто галочка в избирательном бюллетене. От нашего выбора зависит будущее города и его развитие. Поэтому приглашаю всех найти время и прийти на выборы, тем более что голосование будет проходить до вечера воскресенья», – отметил Константин Болотин.

Отметим, что многодневное голосование в Псковской области будет проходить три дня – 9, 10 и 11 сентября. Жители региона смогут проголосовать в любой из этих дней на избирательных участках до 20:00.

Всего в регионе проходит 30 избирательных кампаний. При этом в этом году на выборах в Псковскую городскую Думу применяют технологию дистанционного электронного голосования (ДЭГ). 11 878 человек подали заявления на участие в ДЭГ на выборах в Псковскую городскую Думу. Проголосовать можно на портале ДЭГ через компьютер или мобильное устройство.