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Политика

Марина Борисенкова: ДЭГ - это комфортно для людей с инвалидностью

Председатель областной организации «Всероссийское общество инвалидов» Марина Борисенкова приняла участие в голосовании на выборах в Псковскую городскую Думу. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Марина Борисенкова подчеркнула, что дистанционное электронное голосование (ДЭГ) – это просто, удобно для всех и, безусловно, комфортно для людей с инвалидностью, так как можно проголосовать из дома, на рабочем месте и в любое время дня.

По её словам, голосование проходит в спокойной обстановке, без спешки, можно совершенно безопасно определиться с выбором, внимательно проверить и подтвердить выбранный вариант, отдать голос за своего кандидата.

«Ещё одно нововведение – возможность наблюдения за ходом голосования в реальном времени, что подтверждает открытость избирательного процесса. Это дополнительное преимущество портала ДЭГ и это здорово!» – сказала Марина Борисенкова. 

Отметим, что многодневное голосование в Псковской области будет проходить три дня – 9, 10 и 11 сентября. Жители региона смогут проголосовать в любой из этих дней на избирательных участках до 20:00. 

Всего в регионе проходит 30 избирательных кампаний. При этом в этом году на выборах в Псковскую городскую Думу применяют технологию дистанционного электронного голосования (ДЭГ). 11 878 человек подали заявления на участие в ДЭГ на выборах в Псковскую городскую Думу. Проголосовать можно на портале ДЭГ через компьютер или мобильное устройство. 

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