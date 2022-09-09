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Политика

Нам удалось объединить людей вокруг общих задач – Михаил Ведерников


В Псковской области удалось объединить людей вокруг общих задач, сказал губернатор Михаил Ведерников в эфире радиостанции «7 НЕБО», подводя итоги работы на посту главы региона. Официально в этой должности он находится 4 года (9 сентября 2018 года), руководство же регионом Михаил Ведерников принял почти 5 лет назад.

«Нам удалось объединить людей вокруг общих задач. У нас классная, неравнодушная, профессиональная команда: и власть всех уровней, и журналисты, и общественники. Я много езжу по районам, понятно, властью не всегда довольны, но у людей горят глаза, они видят, что власть не в высоких кабинетах сидит, а с ними, работает, говорит обо всем честно», – отметил губернатор.

Видеоверсию часового интервью с губернатором смотрите 10 сентября в 20:20 на телеканале «Первый Псковский», сразу после программы «Тема недели». Повтор интервью – в воскресенье в 12:30.

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