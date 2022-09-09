В Вышгородецкой школе открыли центр «Точка роста»

19:59, 09 сентября 2022, ПАИ

Сегодня в Вышгородецкой основной школе Пыталовского района состоялось торжественное открытие центра «Точка роста» естественно- научного профиля по предметным областям «Химия», «Физика», «Биология», созданного в рамках национального проекта «Образование: шаг в будущее». Об этом сообщает газета «Наша жизнь».

Проект является одним из центров федеральной сети образования «Точка роста» и одним из тридцати открытых в Псковской области в этом году подобных центров. Реализация проекта «Современная школа» стала возможной благодаря совместным усилиям федеральных, региональных, муниципальных органов власти.



Для работы «Точки роста» школа получила современное оборудование более чем на полтора миллиона рублей: цифровые лаборатории, ноутбуки, микроскоп, химические реактивы, оборудование для проведения опытов, для робототехники и мн.др. Отремонтированы кабинеты химии и физики, географии-биологии, лаборантские.

С открытием центра школу поздравили заведующая филиалом Мария Алфёрова и начальник отдела образования администрации Пыталовского района Виктория Быкова.