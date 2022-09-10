В России за сутки выявили 59 тысяч новых случаев заражения коронавирусом
Более 53 тысяч новых случаев заражения коронавирусом выявлены за сутки в России, скончались 97 человек, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
«Выздоровело за сутки 46 023 человека, или на 9,9% меньше в сравнении с 9 сентября 2022 года. Выявлено 53 486 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 97 человек», — говорится в сообщении.
По данным штаба, за сутки в России госпитализированы 3 977 человек, на 9,8% больше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 47 субъектах, снижение - в 31, ситуация не изменилась в семи субъектах.
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