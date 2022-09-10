Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В России за сутки выявили 59 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

Более 53 тысяч новых случаев заражения коронавирусом выявлены за сутки в России, скончались 97 человек, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

«Выздоровело за сутки 46 023 человека, или на 9,9% меньше в сравнении с 9 сентября 2022 года. Выявлено 53 486 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 97 человек», — говорится в сообщении.

По данным штаба, за сутки в России госпитализированы 3 977 человек, на 9,8% больше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 47 субъектах, снижение - в 31, ситуация не изменилась в семи субъектах.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

10 сентября 2022

ФОТОРЕПОРТАЖ Выборы в районах Псковской области
10 сентября 2022

Псковский сотрудник «Зубра» взял серебро в конкурсе профмастерства
10 сентября 2022

Лису сфотографировали в городе Дно
10 сентября 2022

Омбудсмен проверил соблюдение избирательных прав псковичей в первый день голосования
10 сентября 2022

До 18 градусов потеплеет в Псковской области 11 сентября
10 сентября 2022

ВИДЕО Модельная детская библиотека в Палкинском районе
10 сентября 2022

В комитете по сельскому хозяйству представили график проведения сельхозярмарок
10 сентября 2022

Слабовидящие избиратели могут проголосовать с помощью тифломаркеров на 4 УИК Пскова


© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...