Древним спиральным плетением занимаются мастерицы из Порхова
Наталья Мартынова рассказала, как члены клуба «Берегиня» сохраняют нематериальное народное наследие. Об это сообщает газета «Порховский вестник».
Председатель порховского клуба «Берегиня», мастер народного творчества Псковской области и обладатель звания «Душа земли Псковской» Наталья Мартынова пояснила, что в старину плели из того, что было под руками – лозы, бересты, травы, липового лыка. И однажды люди обнаружили, что из корня сосны тоже можно плести, и довольно хорошо. Корневатки делали из называемой по старинке еловой лозы. Наталья Михайловна принесла в редакцию и показала старые корневатки из деревни Гнилицы Порховского района: «Эту сохранила моя мама, изделие примерно послевоенного периода, кто конкретно её делал – не знаем».
В фондах Порховского краеведческого музея хранится несколько старинных корневаток, которые входят в коллекцию корзин Дома ремёсел. Они также были изготовлены жителями порховских сёл прошлых лет. У сотрудников музея мы узнали, что изготовление корневатки – это достаточно трудоёмкий и непростой процесс. Чтобы сплести корневатку, нужно сначала приложить немало времени и сил на заготовке материала, а ловкости рук и знаний о традиционном ремесле в процессе работы. Прочные, долговечные и необычайно интересные изделия в прошлые века притягивали взгляды покупателей ярмарок, а сейчас посетителей Дома ремёсел. Но и на современных ярмарках ремёсел за корневатками покупатели «гоняются», и дают за них хорошие деньги. Ручная работа, экологически чистый материал, долговечность изделия и редкое ремесло – всё это оценивают знатоки традиций.
Корневатки – это корзины, короба и сундуки, изготовленные из расщеплённых корней сосны или кедра. Эти изделия разных форм и величин во все времена использовались у многих народностей. И, как в любом ремесле, здесь есть свои тонкости при заготовке и плетении.
Наталья Мартынова рассказала, что около пятнадцати членов клуба «Берегиня» собрались осенью 2019 года и отправились в лес близ деревни Пустой Бор, чтобы научиться сбору корней сосны, а заодно насобирать грибов. Взяли с собой инструмент для заготовки материала – скобу для скрепления брёвен.
Выбрали мелколесье, и на этом участке попробовали заготовить корни. Использовали только спиленные деревья. Таким образом, удалось найти несколько корней по 2-3 метра. Наталья подчеркнула, что чистили корни сразу в толстых рукавицах, и расщепляли тут же, пока корни не засыхали. А дома мастерицы попробовали начать из них самое древнее спиральное плетение. Старое и уже забытое ремесло стало для них новым и интересным.