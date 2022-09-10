Древним спиральным плетением занимаются мастерицы из Порхова

23:22, 10 сентября 2022, ПАИ

Наталья Мартынова рассказала, как члены клуба «Берегиня» сохраняют нематериальное народное наследие. Об это сообщает газета «Порховский вестник».

Председатель порховского клуба «Берегиня», мастер народного творчества Псковской области и обладатель звания «Душа земли Псковской» Наталья Мартынова пояснила, что в старину плели из того, что было под руками – лозы, бересты, травы, липового лыка. И однажды люди обнаружили, что из корня сосны тоже можно плести, и довольно хорошо. Корневатки делали из называемой по старинке еловой лозы. Наталья Михайловна принесла в редакцию и показала старые корневатки из деревни Гнилицы Порховского района: «Эту сохранила моя мама, изделие примерно послевоенного периода, кто конкретно её делал – не знаем».



В фондах Порховского краеведческого музея хранится несколько старинных корневаток, которые входят в коллекцию корзин Дома ремёсел. Они также были изготовлены жителями порховских сёл прошлых лет. У сотрудников музея мы узнали, что изготовление корневатки – это достаточно трудоёмкий и непростой процесс. Чтобы сплести корневатку, нужно сначала приложить немало времени и сил на заготовке материала, а ловкости рук и знаний о традиционном ремесле в процессе работы. Прочные, долговечные и необычайно интересные изделия в прошлые века притягивали взгляды покупателей ярмарок, а сейчас посетителей Дома ремёсел. Но и на современных ярмарках ремёсел за корневатками покупатели «гоняются», и дают за них хорошие деньги. Ручная работа, экологически чистый материал, долговечность изделия и редкое ремесло – всё это оценивают знатоки традиций.

Корневатки – это корзины, короба и сундуки, изготовленные из расщеплённых корней сосны или кедра. Эти изделия разных форм и величин во все времена использовались у многих народностей. И, как в любом ремесле, здесь есть свои тонкости при заготовке и плетении.

Наталья Мартынова рассказала, что около пятнадцати членов клуба «Берегиня» собрались осенью 2019 года и отправились в лес близ деревни Пустой Бор, чтобы научиться сбору корней сосны, а заодно насобирать грибов. Взяли с собой инструмент для заготовки материала – скобу для скрепления брёвен.

Выбрали мелколесье, и на этом участке попробовали заготовить корни. Использовали только спиленные деревья. Таким образом, удалось найти несколько корней по 2-3 метра. Наталья подчеркнула, что чистили корни сразу в толстых рукавицах, и расщепляли тут же, пока корни не засыхали. А дома мастерицы попробовали начать из них самое древнее спиральное плетение. Старое и уже забытое ремесло стало для них новым и интересным.