Более 613 млн человек в мире заразилось коронавирусом

07:48, 11 сентября 2022, ПАИ

По состоянию на утро 11 сентября в мире зарегистрировано 613 525 639 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 592 075 193 человека, умерло – 6 515 900. Такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Наибольшее количество случаев заражения зарегистрировано в США – 97 082 331. В этой стране от коронавируса умерло 1 075 659 человек, вылечилось – 93 157 385.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на десятом месте. Здесь коронавирусом заболел 20 013 781 человек, 19 023 718 пациентов вылечилось, 385 262 – скончалось.