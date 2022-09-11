Более 613 млн человек в мире заразилось коронавирусом
По состоянию на утро 11 сентября в мире зарегистрировано 613 525 639 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 592 075 193 человека, умерло – 6 515 900. Такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.
Наибольшее количество случаев заражения зарегистрировано в США – 97 082 331. В этой стране от коронавируса умерло 1 075 659 человек, вылечилось – 93 157 385.
Россия по абсолютному количеству заражённых находится на десятом месте. Здесь коронавирусом заболел 20 013 781 человек, 19 023 718 пациентов вылечилось, 385 262 – скончалось.
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