В Великих Луках организовано выездное голосование на выборах в гордуму

11:16, 11 сентября 2022, ПАИ

Для избирателей, входящих в группы риска по здоровью, а также для пожилых граждан в Великих Луках предусмотрено выездное голосование. Члены УИК по предварительной заявке выезжают на дом. При этом соблюдаются санитарные меры и все установленные законодательные нормы, сообщила на своей странице «ВКонтакте» председатель одного из УИКов в Великих Луках Ксения Фадеева.

Напомним, сегодня в Псковской области начался третий, заключительный день голосования на муниципальных выборах. Принять участие в выборах смогут 453 627 избирателей, из них 5 375 – голосуют впервые (те, кому исполнилось 18 лет на момент голосования).

В 8:00 открылись все 523 избирательных участка, они продолжат работать до 20:00.