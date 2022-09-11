Почти 53 тысячи человек заболели COVID-19 в России за сутки

11:16, 11 сентября 2022, ПАИ

52 829 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в России за последние сутки, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

8 сентября в стране зафиксировано 86 летальных исходов от COVID-19. За сутки в России полностью выздоровело от коронавируса 37 288 человек.

Всего по состоянию на 11 сентября в России выявлено 20 066 610 случаев заболевания коронавирусом, 19 061 006 пациентов вылечилось, 385 348 – умерло.