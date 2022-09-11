Ни один человек не умер от COVID-19 в Псковской области за сутки

13:22, 11 сентября 2022, ПАИ

Ни одного летального случая от коронавируса не зарегистрировано в Псковской области за минувший день, сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Всего с начала пандемии от коронавируса в Псковской области скончалось 1 899 человек, заразилось 118 128 человек, выздоровело 113 796 пациентов.

Отметим, что новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста.