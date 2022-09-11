На избирательных участках сегодня особенно многолюдно - облизбирком

14:41, 11 сентября 2022, ПАИ

На избирательных участках в Псковской области сегодня особенно многолюдно. Не менее активно идёт и выездное голосование. Об этом сообщает Telegram-канал Избирательной комиссии региона.

В сообщени отмечается, что воспользоваться своим избирательным правом граждане могут до 20:00.

Всего в Псковской области проходит 30 избирательных кампаний: выборы пяти глав муниципальных образований – Гдовского, Дедовичского, Островского, Палкинского, Плюсского районов, 23 избирательные кампании по выборам депутатов – замещается 372 мандата по всей области, дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов городского поселения «Печоры» 2-го созыва по одномандатным избирательным округам № 1 и № 9, дополнительные выборы депутата сельского поселения «Туричинская волость» 2-го созыва по многомандатному избирательному округу № 4.

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