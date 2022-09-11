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Политика

ПАИ организует видеотрансляцию онлайн-марафона «Ночь выборов – 2022»

Псковская область присоединится 11 сентября к всероссийскому политическому онлайн-марафону «Ночь выборов – 2022». Псковское агентство информации организует трансляцию этого мероприятия, которое пройдёт с 21:00 до 23:00 в здании госмедиахолдинга Псковской области (улица Ленина, 6а).

В частности, к участию в мероприятии приглашены руководители Псковской области и Пскова, лидеры региональных отделений политических партий, депутаты и кандидаты, представители Избирательной комиссии региона, эксперты и общественные наблюдатели, а также журналисты.

Начнётся «Ночь выборов» с сообщения о том, как проходили выборы в регионе. Об этом расскажет председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

Планируется выступление губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Также слово предоставят лидерам региональных отделений политических партий, депутатам, кандидатам, экспертам.

Кроме того, запланированы прямые включения с участием кандидатов на посты глав районов, главы Великих Лук Николая Козловского, директора ВЦИОМ Валерия Фёдорова. Предполагается прямое включение экспертов из других регионов.

Трансляцию онлайн-марафона «Ночь выборов – 2022» можно будет смотреть на сайте ПАИ, в группе агентства в соцсети «ВКонтакте», а также в прямом эфире телеканала «Первый Псковский».

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