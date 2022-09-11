Более 86% составила явка на ДЭГ в Пскове

17:10, 11 сентября 2022, ПАИ

Явка на дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) в Псковскую городскую Думу по состоянию на 17:03 11 сентября составила более 86 %. Об этом из информационного центра Избирательной комиссии Псковской области сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

На едином округе и на избирательных округах выдали по 10 224 бюллетеня (86,08 %). Всего принять участие в ДЭГ на выборах в Псковскую городскую Думу смогут 11 878 избирателей.

Напомним, что сегодня проходит третий, заключительный день трёхдневного голосования на муниципальных выборах в Псковской области. В 8:00 открылись все 523 избирательных участка, они продолжат работать до 20:00.