Концерт на избирательном участке устроили в Усвятах

19:08, 11 сентября 2022, ПАИ

Концерт, подготовленный работниками районного Дома культуры и местными исполнителями, состоялся на избирательном участке в Усвятах. Об этом сообщает газета «Новая жизнь».

Перед избирателями выступили солисты районного Дома культуры, среди которых Надежда Иванова, Марина Пчеловодова, Анастасия Шкультина, вокальная группа «Надежда», дуэт Надежды Ивановой и Галины Бониной.



Сказка «Три девицы» в исполнении Татьяны Никулиной, а также дебют Елены Ивановой никого не оставили равнодушными, отмечается в сообщении. Также свои творческие номера представили хореографический коллектив «Журавушка» и Алина Макеева.