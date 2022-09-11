Концерт на избирательном участке устроили в Усвятах
Концерт, подготовленный работниками районного Дома культуры и местными исполнителями, состоялся на избирательном участке в Усвятах. Об этом сообщает газета «Новая жизнь».
Перед избирателями выступили солисты районного Дома культуры, среди которых Надежда Иванова, Марина Пчеловодова, Анастасия Шкультина, вокальная группа «Надежда», дуэт Надежды Ивановой и Галины Бониной.
Сказка «Три девицы» в исполнении Татьяны Никулиной, а также дебют Елены Ивановой никого не оставили равнодушными, отмечается в сообщении. Также свои творческие номера представили хореографический коллектив «Журавушка» и Алина Макеева.
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