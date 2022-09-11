Стоматолог посоветовал пациентам ничего не скрывать во время приёма

19:42, 11 сентября 2022, ПАИ

Ничего не скрывать от зубного врача посоветовал пациентам стоматолог Капил Кхурана. Пациенту важно быть честным с врачом, как с самим собой, чтобы он смог поставить точный диагноз и назначить эффективное лечение, сказал эксперт.

При посещении незнакомого врача, как и при общении с новыми людьми, человек может испытывать дискомфорт. Даже если он – уже давний пациент, то все равно могут быть какие-то факты, в которых непросто признаться доктору или медицинскому работнику, заметил врач.

«Это может быть обусловлено чувством стыда или осуждения, либо же причиной может быть недоверие к специалисту или неудачный прошлый опыт. По разным данным, от 20 до 80 пациентов пациентов врут или замалчивают факты о своей жизни во время беседы с доктором. Эта нечестность может затруднить врачам постановку точных диагнозов и подвергнуть пациента риску назначения лекарств, которые могут иметь побочные эффекты», - цитирует специалиста «Лента.ру».

В глазах врача люди осознанно и неосознанно пытаются казаться лучше, поэтому зачастую на вопрос о курении дают отрицательный ответ, даже если вредная привычка присутствует, продолжил он.

«Пациентам важно понимать, что настоящие стоматологи после осмотра полости рта сразу распознают эту ложь. А если попадется некомпетентный специалист, то замалчивание этого факта может привести к отсутствию соответствующего стоматологического лечения для защиты зубов и десен», - подчеркнул Капил Кхурана.

В разговоре об алкоголе человек тоже должен быть честен со своим врачом. Поделится с ним сколько спиртного и как часто вы выпиваете – абсолютно нормально, добавил эксперт. «Алкоголь во многом является причиной заболеваний десен или развития кариеса. Если отрицать его употребление, то врач будет искать другую причину, и не факт, что найдет, а, значит, и не сможет назначить лечение. О последнем выпитом напитке также важно упомянуть, особенно, если планируется серьезное медицинское вмешательство, так как анестезия и другие препараты могут не усваиваться с алкоголем», - сказал он.

Также дискомфорт у людей вызывает то, что они не следовали рекомендациям специалиста о соблюдении гигиены полости рта, и нужно признаться в этом, отметил врач. Например, не чистили зубы дважды в день, не использовали ирригатор и зубную нить, небходимые медикаменты, что снова привело их в кабинет зубного.

«Ложные утверждения о ежедневном использовании зубной нити или правильной технике чистки зубов могут привести к заблуждениям доктора о причинах тех или иных воспалений и инфекций полости рта. Например, если не использовать зубную нить, то остатки пищи могут оставаться между зубов, что приводит к воспалению десен. Но если пациент ложно утверждает, что он пользуется нитью, то такое умалчивание правды затрудняет стоматологу выявление истинных причин проблем со здоровьем», - обратил вниамние врач.

Также заметил, что искренность способствует не только эффективному лечению, но и созданию позитивной и доверительной атмосферы между врачом и пациентом, которая побудит последнего не бояться походов к стоматологу.