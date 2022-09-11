Члены Молодёжного парламента проголосовали на выборах в Псковской области

19:46, 11 сентября 2022, ПАИ

Молодые парламентарии голосуют на выборах в разных уголках региона. Об этом сообщается в группе Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов в соцести «ВКонтакте».

Кто-то ранее уже голосовал, как Ольга Федосеенко и Артём Баринов, а кто-то сегодня пришёл на избирательный участок впервые, как Даниил Григорьев.

«Я считаю, что принять участие в голосовании - это гражданский долг каждого. Я всегда голосую, всегда пользуюсь своим правом. В этом году я выбираю 5 ближайших лет развития нашего города, промышленности, образования и спорта, я голосую за реализацию проектов, за благополучное будущее и мирное небо над головой», - рассказал заместитель председателя МП Артём Баринов.