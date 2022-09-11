Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Члены Молодёжного парламента проголосовали на выборах в Псковской области

Член Молодежного парламента Артём Баринов.

Молодые парламентарии голосуют на выборах в разных уголках региона. Об этом сообщается в группе Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов в соцести «ВКонтакте».

Кто-то ранее уже голосовал, как Ольга Федосеенко и Артём Баринов, а кто-то сегодня пришёл на избирательный участок впервые, как Даниил Григорьев.

«Я считаю, что принять участие в голосовании - это гражданский долг каждого. Я всегда голосую, всегда пользуюсь своим правом. В этом году я выбираю 5 ближайших лет развития нашего города, промышленности, образования и спорта, я голосую за реализацию проектов, за благополучное будущее и мирное небо над головой», - рассказал заместитель председателя МП Артём Баринов.

Ольга Федосеенко, член Молодежного парламента.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

11 сентября 2022

Детскую площадку установят на улице Жукова в Великих Луках
11 сентября 2022

Глава Пыталовского района поздравила двух тружениц тыла с 95-летием
11 сентября 2022

Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» выйдет в эфир 12 сентября
11 сентября 2022

Движение «ПсковАРТ» готовит выставку к 350-летию Петра Первого
11 сентября 2022

Члены Молодёжного парламента проголосовали на выборах в Псковской области
11 сентября 2022

Батон из будущего приобрели жители Пушкинских Гор
11 сентября 2022

Алёна Иванова: На участках организован стопроцентный охват видеонаблюдением
11 сентября 2022

Концерт на избирательном участке устроили в Усвятах

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...