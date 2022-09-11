Стали известны итоги ДЭГ на выборах в Псковскую гордуму

23:37, 11 сентября 2022, ПАИ

Представлены итоги дистанционного голосования на выборах депутатов Псковской городской Думы. Об этом сообщает телеграм-канал облизбиркома со ссылкой на портал vybory.gov.ru.

Напомним, голосование на выборах депутатов Псковской гордумы проходило три дня – с 9 по 11 сентября. И в этот раз принять участие в нём горожане могли не только традиционным способом, отдав свой голос на избирательном участке, но и посредством дистанционного голосования.