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Общество

Стали известны итоги ДЭГ на выборах в Псковскую гордуму

Представлены итоги дистанционного голосования на выборах депутатов Псковской городской Думы. Об этом сообщает телеграм-канал облизбиркома со ссылкой на портал vybory.gov.ru.

Напомним, голосование на выборах депутатов Псковской гордумы проходило три дня – с 9 по 11 сентября. И в этот раз принять участие в нём горожане могли не только традиционным способом, отдав свой голос на избирательном участке, но и посредством дистанционного голосования.

 

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