На 20 избирательных участках в восьми регионах РФ отменили результаты голосования

23:51, 11 сентября 2022, ПАИ

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова считает, что нужно жестко отменять результаты голосования на участках, если на них подтверждаются нарушения.

«Я всем говорю, чтобы не расслаблялись, еще ночь надо пережить. Самое главное, чтобы посчитали, чтобы скандалов не было. Но если что, чтобы жестко отменяли, безапелляционно», – сказала она.

На 20 избирательных участках в восьми регионах РФ отменили результаты голосования, но это «ничтожное число», заявила Памфилова.