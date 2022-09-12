Два человека погибли при возгорании транспортных средств в Опочецком районе

10:16, 12 сентября 2022, ПАИ

Столкновение микроавтобуса Mercedes-Benz и автомобиля Skoda Octavia с последующим возгоранием произошло в деревне Маврино Опочецкого района, на 428-м километре трассы Санкт-Петербург – граница с Республикой Беларусь, в 6:40.

В результате ДТП в автомобиле погибли два человека. В микроавтобусе количество пострадавших уточняется, с травмами различной степени тяжести они госпитализированы в медучреждения.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.