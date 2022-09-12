Автошколы в России оказались на грани закрытия

11:17, 12 сентября 2022, ПАИ

Российские автошколы столкнулись с проблемами, из-за которых большинству из них придётся свернуть свою деятельность к концу года. Об этом сообщает газета «Известия».

В частности, проблемы автошкол связаны с экономическими трудностями в стране, прошедшей пандемией коронавируса, а также с западными санкциями. Из-за этого всего выросли цены на автомобильном рынке. Если раньше машину с механической коробкой передач можно было купить за 500 тысяч, а автомобиль с автоматической коробкой - за 800-900 тысяч, то сейчас цены выросли почти вдвое. Для автошкол это может оказаться непреодолимой трудностью.

Помимо этого, сократился интерес к получению водительских удостоверений и у самих россиян. Если в начале 2022 года спрос оставался на уровне, то сейчас сократился вдвое.

Эксперты отрасли полагают, что в ближайшее время автошколам придется делать выбор между закрытием и повышением цен. Однако есть мнение, что из-за завершения периода «демографической ямы» спрос на обучение вождению увеличится, а импортозамещение позволит компенсировать затраты.