Самозанятых хотят внести в реестр производителей органической продукции

11:50, 12 сентября 2022, ПАИ

В Госдуму внесён законопроект о включении самозанятых в реестр производителей органической продукции. Об этом пишет «Парламентская газета».

Документ опубликован в электронной базе Госдумы. Авторами инициативы выступили сенаторы Андрей Яцкин, Андрей Кутепов, Алексей Майоров, депутат Владимир Кашин и другие.

«Сейчас попасть в соответствующий реестр без статуса индивидуального предпринимателя (ИП) невозможно. При этом самозанятые, не обладающие таким статусом, являются основными производителями мёда, продукции пчеловодства и сборщиками дикоросов, отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Предлагаемый документ направлен на устранение правовых пробелов, позволит самозанятым получить равный доступ для включения в реестр производителей органической продукции», - говорится в сообщении.

Согласно законопроекту, чтобы попасть в реестр производителей органической продукции, физлицу без статуса ИП будет достаточно предоставить Ф. И. О. и ИНН.