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Происшествия

Возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП в Опочецком районе

Фото с места происшествия

Стали известны подробности ДТП со смертельным исходом в деревне Маврино Опочецкого района. По предварительным данным, водитель автомобиля Skoda Octavia выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с микроавтобусом Mercedes-Benz, сообщает УМВД по Псковской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Напомним, в 6:40 на 428-м километре трассы Санкт-Петербург – граница с Республикой Беларусь произошло столкновение микроавтобуса Mercedes-Benz и автомобиля Skoda Octavia с последующим возгоранием. 

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