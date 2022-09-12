Возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП в Опочецком районе

11:41, 12 сентября 2022, ПАИ

Стали известны подробности ДТП со смертельным исходом в деревне Маврино Опочецкого района. По предварительным данным, водитель автомобиля Skoda Octavia выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с микроавтобусом Mercedes-Benz, сообщает УМВД по Псковской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Напомним, в 6:40 на 428-м километре трассы Санкт-Петербург – граница с Республикой Беларусь произошло столкновение микроавтобуса Mercedes-Benz и автомобиля Skoda Octavia с последующим возгоранием.