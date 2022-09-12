Более 46 тысяч человек заболели COVID-19 в России за сутки
46 488 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в России за последние сутки, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
11 сентября в стране зафиксирован 81 летальный исход от COVID-19. За сутки в России полностью выздоровело от коронавируса 35 660 человек.
Всего по состоянию на 12 сентября в России выявлено 20 113 098 случаев заболевания коронавирусом, 19 096 666 пациентов вылечилось, 385 429 – умерло.
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