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Общество

Почти 1,5 млн гостей посетили Псковскую область за 8 месяцев 2022 года

За 8 месяцев 2022 года Псковскую область посетило почти 1,5 млн гостей. Информацию об этом, со ссылкой на подсчеты экспертов, озвучил автор программы «Тема недели» Александр Машкарин. 

За этот период, по данным из разных источников, регион посетили 289 646 туристов, более 1,174 млн экскурсантов. Совокупное число как регистрируемых, так и посещающих Псковскую область гостей приблизилось к 1,5 млн человек.

Туристическая привлекательность — одно из ключевых направлений работы правительства Псковской области. Одна из причин увеличения турпотока — резкий рост интереса россиян к внутреннему туризму, с одной стороны, и расширение транспортно-логистических возможностей региона.

Авторская программа «Тема недели» выходит на телеканале «Первый Псковский» каждую субботу в 20:00.

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