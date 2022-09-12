Кражу велосипеда у пенсионерки раскрыли в Острове

13:57, 12 сентября 2022, ПАИ

Кражу велосипеда раскрыли островские полицейские. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

85-летняя женщина обратилась в полицию 10 августа. Пенсионерка рассказала, что оставила велосипед «Орион» во дворе дома на улице Суворова, однако позже не нашла его.

В ходе розыска сотрудники полиции установили подозреваемую – ею оказалась 19-летняя жительница деревни Петрухны Островского района. В ходе обыска у неё изъяли велосипед.