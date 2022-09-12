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Общество

Движение по улице Детской временно ограничат в Пскове

Фото: Telegram-канал администрации города Пскова

Движение автотранспорта ограничат на улице Детской в Пскове с 13 по 21 сентября. В связи с проведением дорожных работ будет закрыто движение по одной полосе проезжей части в районе зданий № 31 на улице Советской и № 8 на улице Детской (при движении от улицы Советской в сторону улицы Калинина). Об этом сообщает Telegram-канал администрации города.

«Администрация города Пскова приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть эту информацию при планировании поездок», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что при движении необходимо внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.

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