Движение по улице Детской временно ограничат в Пскове

16:07, 12 сентября 2022, ПАИ

Движение автотранспорта ограничат на улице Детской в Пскове с 13 по 21 сентября. В связи с проведением дорожных работ будет закрыто движение по одной полосе проезжей части в районе зданий № 31 на улице Советской и № 8 на улице Детской (при движении от улицы Советской в сторону улицы Калинина). Об этом сообщает Telegram-канал администрации города.

«Администрация города Пскова приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть эту информацию при планировании поездок», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что при движении необходимо внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.