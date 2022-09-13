Квартиры с уникальными дизайн-проектами продаются в «Балтийской жемчужине»

09:26, 13 сентября 2022, ПАИ

Псковичам предлагают приобрести квартиру с дизайном от известной псковской художницы Ирины Кросс, которая разрабатывает дизайнерские проекты как для частных клиентов, так и для различных организаций, среди которых строительная компания «Псковжилстрой».

Речь идёт о двухуровневых квартирах, расположенных на пятом этаже нового дома на улице Завеличенской, 6а в жилом комплексе «Балтийская жемчужина». Дом будет сдан уже летом 2023 года.

Для трёхкомнатных квартир № 25 и 26 дизайнер разработала девять вариантов дизайна интерьера в четырёх стилях — классическом, минимализма, прованс и этническом.

Приобретая квартиру, псковичи получат в подарок несколько вариантов дизайн-проектов, разработанных известным московским дизайнером.

Это позволит будущим хозяевам квартиры не просто сэкономить время, которое они потратили бы, продумывая, как лучше обставить квартиру, но и максимально рационально использовать пространство квартиры. Посмотреть планировки квартир можно на сайте компании.

Жилой комплекс «Балтийская жемчужина» состоит из пяти пятиэтажных кирпичных домов повышенного комфорта. Что примечательно, в домах есть лифты. Квартиры отличаются широким выбором планировочных решений и разнообразным метражом.

В шаговой доступности Ледовый дворец и бассейн, фитнес-центры, торгово-развлекательные центры. Также в непосредственной близости от домов находится вся необходимая инфраструктура, в том числе детские площадки и наземные парковки.

По всем вопросам обращаться по телефону (+7 8112) 201-222. АО «Специализированный застройщик «Псковжилстрой», ОГРН 1146027000569, ИНН 6027154129. Псков, улица Карла Маркса, 42. Декларация на сайте наш.дом.рф.