Пять школьных автобусов получит Псковская область в 2022 году

20:00, 12 сентября 2022, ПАИ

В 2022 году при поддержке Правительства РФ Псковская область получит 5 школьных автобусов, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Как сообщили в комитете образования, автобусы будут направлены в образовательные организации Гдовского, Локнянского, Псковского, Пустошкинского районов и в Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения г. Пскова для обеспечения подвоза обучающихся к месту учебы и обратно и выезда на внеклассные мероприятия.

Добавим, что поставку школьных автобусов в регион обеспечит Минпромторг России.