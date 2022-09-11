Пять школьных автобусов получит Псковская область в 2022 году
В 2022 году при поддержке Правительства РФ Псковская область получит 5 школьных автобусов, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.
Как сообщили в комитете образования, автобусы будут направлены в образовательные организации Гдовского, Локнянского, Псковского, Пустошкинского районов и в Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения г. Пскова для обеспечения подвоза обучающихся к месту учебы и обратно и выезда на внеклассные мероприятия.
Добавим, что поставку школьных автобусов в регион обеспечит Минпромторг России.
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