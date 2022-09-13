Российские парикмахеры отмечают профессиональный праздник

08:39, 13 сентября 2022, ПАИ

13 сентября профессиональный праздник отмечают парикмахеры. Некоторые коллективы отмечают этот профессиональный праздник 14 сентября. Однако достоверно неизвестно, почему именно в эти сентябрьские дни возникла традиция отмечать праздник парикмахеров и кем она инициирована.

Люди этой профессии отмечают несколько профессиональных праздников: Международный день красоты, а ещё по традиции вместе с другими представителями сферы услуг и День работников бытового обслуживания населения.

На сегодняшний день, по некоторым данным, в России насчитывается около 70 тысяч парикмахерских и салонов красоты, и их количество постоянно растёт.

Считается, что первые профессиональные цирюльники появились в Древнем Египте. Они обслуживали главным образом фараонов и их жён: красили, стригли волосы, сооружали из них сложные причёски, которые и сейчас можно увидеть на сохранившихся рисунках. У древнеегипетских парикмахеров были даже специальные инструменты, напоминающие современные бритвы и ножницы.

Первые «салоны» по уходу за собой появились в Древней Греции. Знатные дамы могли привести здесь в порядок свои волосы и ногти. Интересно, что каждую процедуру проводил отдельный человек — специально обученный раб.

А вот сложные высокие прически вошли в моду в Средние века, и прежде всего во Франции. Над их созданием, как правило, трудилась целая группа мастеров. Так, в XVIII веке высокие сооружения из волос на голове были настоящим трендом. Но со временем отношение к волосам и причёскам упростилось.

Новый этап развития парикмахерского ремесла наступил в конце XIX века, когда появились первые профессиональные школы парикмахерского искусства, по окончании которых даже выдавались официальные дипломы.

Само же слово «парикмахер» немецкого происхождения, происходит от термина Perückenmacher, который означал мастера, изготавливающего парики. Впрочем, в Германии это слово уже не используется и считается устаревшим.