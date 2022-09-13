Псковские пограничники не рекомендуют пересекать границу через Бурачки и Убылинку
В автомобильных пунктах пропуска «Бурачки» (Терехово) и «Убылинка» (Гребнево) на границе России и Латвии проводятся работы по реконструкции, поэтому пропуск осуществляется по одной из полос, не исключено скопление транспортных средств. Об этом пересекающих границу предупреждают в Погрануправлении ФСБ России по Псковской области.
Для комфортного и быстрого пересечения государственной границы рекомендуется учесть данную информацию при планировании поездок и заранее предусмотреть альтернативные маршруты следования.
Для намеревающихся следовать через государственную границу с домашними животными следует учесть, что в пунктах пропуска «Лудонка», «Куничина Гора» и «Брунишево» отсутствует возможность прохождения ветеринарного контроля.
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