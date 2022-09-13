Открыт приём заявок на всероссийский конкурс «Лига лекторов»

12:32, 13 сентября 2022, ПАИ

Открыт приём заявок на третий всероссийский конкурс «Лига лекторов», сообщили в пресс-службе правительства Псковской области со ссылкой на российское общество «Знание».

К участию приглашаются совершеннолетние граждане РФ, обладающие глубокими знаниями и способностями, им нужно в доступной и популярной форме представить различные отрасли науки, культуры, спорта и других сфер деятельности.

Приём заявок осуществляется до 25 сентября в онлайн-форме на сайте общества «Знание».

«Лига лекторов» — это масштабный конкурс просветителей, в рамках которого любой желающий может попробовать свои силы в качестве лектора, совершенствовать навыки публичных выступлений, найти свою аудиторию и получать вознаграждение за отличную работу.