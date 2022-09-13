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Общество

Псковский полумарафон «Мехуборка» обсудят в медиацентре ПАИ

13 сентября в 14:00 в медиацентре ПАИ состоится пресс-конференция, посвященная Псковскому полумарафону «Мехуборка-2022».

Какие цели ставят себе организаторы мероприятия, как будет организован полумарафон, сколько ожидается участников?

На эти и другие вопросы ответят организаторы – Александр Кузьмин и Артур Екабсон.

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