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Общество

В Госдуме предложили закрывать рестораны, в которые не пускают военных

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя случай, когда военного в форме не пустили в один из ресторанов Москвы, заявил, что такие заведения должны быть закрыты.

В ряде СМИ появилась информация о скандале в московском ресторане, куда на семейное торжество охранники не пустили военного, якобы предложив ему пробраться на веранду через кусты, чтобы «не распугивал посетителей».

«Надо, чтобы подобные поступки наказывались, а учреждения, где так относятся к военнослужащим, были закрыты. Это самое малое. Мы гордимся нашими военнослужащими и сотрудниками правоохранительных органов. Наш долг - защитить их от хамства и подобных проявлений. Это самое маленькое, что мы можем для них сделать», - заявил спикер Госдумы на пленарном заседании Госдумы, передает РИА Новости.

Также он напомнил, что надо исходить из того, что каждый депутат представляет здесь избирательный округ. «Нам необходимо сделать всё для поддержки военнослужащих и их семей. Правильно держать этот вопрос на контроле. А также реагировать на ситуации, которые просто недопустимы. Как случай, когда в один из ресторанов города Москвы не пустили офицера, который пришел на день рождения к своей маме. Ему было отказано во входе, потому что он был в военной форме. Подобного быть не должно!» - заключил Володин.

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