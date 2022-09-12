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Страна и мир

Девять европейских стран прекратили прием заявок на визы от россиян

Девять стран – Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды – больше не принимают заявки от россиян на оформление туристических виз, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

При этом ряд государств ЕС проявляют лояльность и продолжают принимать документы. «К списку лояльных стран ЕС, которые до настоящего момента оформляли и продолжают принимать документы на визы под туристические поездки, относятся Италия, Испания, Греция, Франция, Венгрия, Кипр (национальная виза, не шенген)», – уточнили в ассоциации, передаёт «Прайм».

В связи с этим российские туроператоры не ожидают стремительного роста числа отказов в визах для своих клиентов, однако предупреждают, что срок получения визы составит как минимум 1,5-2 месяца.

Кроме того, компании надеются до конца этой недели получить детальную информацию от всех дипмиссий европейских стран, поскольку рекомендации, представленные Еврокомиссией 9 сентября, не являются приказом, обязательным к исполнению всеми странами ЕС, подчеркнули в АТОР. 

Евросоюз с 12 сентября приостановил действие соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Это приведёт к увеличению визового сбора и сроков оформления документов для россиян, говорится в сообщении.

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