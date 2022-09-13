Экспонаты Псковского музея-заповедника покажут в Великом Новгороде

15:29, 13 сентября 2022, ПАИ

22 сентября в Новгородском музее-заповеднике откроется выставка «Викинги. Путь на Восток». Она будет основана на археологических материалах из фондов сразу нескольких музеев. На выставке будут показаны 26 предметов из коллекций Псковского музея-заповедника. Сегодня их перевезли в Великий Новгород. Среди экспонатов – артефакты из камерных погребений Старовознесенского могильника, сообщили Псковскому агентству информации в Псковском музее-заповеднике.

Одним из наиболее интересных предметов можно назвать массивный серебряный позолоченный литой крест, который был найден в камерном погребении, где упокоился чиновник высокого ранга. Этот крест относится к типу «скандинавских» и выделяется редчайшими для своего времени приемами нанесения элементов декора – чернью и золочением. Он, вероятно, был изготовлен в великокняжеской мастерской времен Ольги и послужил образцом для развития крестов «скандинавского» типа.

Еще одним ценным экспонатом является серебряная оковка чаши. Чаша изготовлена из дуба. Край ее отделан серебряной оковкой, прикрепленной к деревянной основе серебряными гвоздиками. Оковка ручки чаши была изготовлена отдельно и затем приварена к ободку чаши встык. Ручка украшена растительным орнаментом, обрамленным плетением из серебряных лент, а пространство заполнено чернью.

На выставке будут представлены вещи, связанные со скандинавским наследием, не только из Старовознесенского могильника, но и из других раскопов Пскова. Из раскопа в Кремле представлен костяной гребень конца IX – начала X века. Этот гребень относится к предметам финской культуры рыуге. На гребне с высокой спинкой, украшенной парными головками животных, изображена скандинавская ладья, подплывающая к берегу. Особенностью псковского гребня является сочетание в его декоре двух этнокультурных традиций: финской (животные) и скандинавской (ладья).

Главная идея выставки – показать раннюю эпоху нашей истории: не только присутствие викингов, но и то, каким полиэтничным было население Новгородской земли, как появлялось государство.