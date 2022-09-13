Врач назвал правила первой помощи в случае укуса кошки

16:50, 13 сентября 2022, ПАИ

Раны, полученные после укусов собак и кошек, плохо заживают из-за большого количества бактериальной флоры в полости рта у этих животных, заявил директор «Столичной медицинской клиники», врач-хирург Федор Шпаченко.

«Когда кошка прокусывает мягкие ткани, расстояние поврежденной ткани достаточно большое, глубокое. Но при этом рана быстро слипается, внутри остается инфекция. <...> Бактерии остаются в глубине ткани, на дне раны», — рассказал врач «Известиям».

Он отметил, что после укуса кошки нужно постараться выдавить как можно больше сукровичного содержимого из раны и обработать антисептиком, в первую очередь перекисью водорода.