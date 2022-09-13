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Общество

Эксперт оценила значимость нового проекта в сфере туризма

В России туризму уделяется приоритетное внимание. Недавно в президиуме Госсовета выступили с инициативой создания международной туристической организации, которая объединит страны и даст возможность туристам свободно перемещаться.

В интервью ТАСС заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что президент поддержал инициативу президиума, и добавил, что новая организация объединит не только СНГ, но и дальние страны.

В рамках существующих партнерских организаций разумно предусмотреть формирование структур, занимающихся туризмом, считает председатель Общественного совета по туризму Псковской области Светлана Баранова.

«Это позволит обсуждать вопросы сотрудничества. Ведь странно, что Таможенный союз Евразийского экономического союза (ТС ЕАЭС), установив облегченный таможенный режим для своих участников, за время своего существования не предусмотрел облегченного режима функционирования туроператоров в сфере выездного туризма. И туристические обмены между Россией и Белоруссией, Россией и Казахстаном до сих пор требуют тех же финансовых гарантий, что и организация чартерных перевозок в Турцию и Египет, туров в ОАЭ и на Мальдивы», - сказала она.

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